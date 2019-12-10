بريطانية تخسر 25 كغم لـ”سبب إنساني”

نجحت البريطانية جوان غريمو في خسارة 25 كغم خلال فترة 6 أشهر لتساعد طفلها إليس المصاب بشلل نصفي.

وقالت جوان إن طفلها أصيب بالشلل النصفي بسبب تشوه خلقي في الدماغ، وبأنه يحتاج لرعاية خاصة وسريعة.

وأعاق الوزن الزائد جوان عن القيام بمهامها تجاه طفلها، حيث كانت تجد صعوبة في صعود ونزول السلالم وحمل ابنها الأمر الذي دفعها لاتباع حمية قاسية تخفض من خلالها وزنها لتكون قادرة على أداء مهماتها بسهولة.

وبدأت جوان البالغة من العمر 35 عاما حميتها التي اقتصرت على الوجبات الخفيفة في مارس الماضي، وخلال 6 أشهر استطاعت فقدان 25 كغم من وزنها.

وعبّرت جوان عن سعادتها الكبيرة لخسارة الوزن الزائد، وقالت إنها أصبحت رشيقة للغاية وقادرة على مساعدة طفلها بكل سهولة.

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