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بريطانية تخسر 25 كغم لـ”سبب إنساني”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت البريطانية جوان غريمو في خسارة 25 كغم خلال فترة 6 أشهر لتساعد طفلها إليس المصاب بشلل نصفي.

وقالت جوان إن طفلها أصيب بالشلل النصفي بسبب تشوه خلقي في الدماغ، وبأنه يحتاج لرعاية خاصة وسريعة.

وأعاق الوزن الزائد جوان عن القيام بمهامها تجاه طفلها، حيث كانت تجد صعوبة في صعود ونزول السلالم وحمل ابنها الأمر الذي دفعها لاتباع حمية قاسية تخفض من خلالها وزنها لتكون قادرة على أداء مهماتها بسهولة.

وبدأت جوان البالغة من العمر 35 عاما حميتها التي اقتصرت على الوجبات الخفيفة في مارس الماضي، وخلال 6 أشهر استطاعت فقدان 25 كغم من وزنها.

وعبّرت جوان عن سعادتها الكبيرة لخسارة الوزن الزائد، وقالت إنها أصبحت رشيقة للغاية وقادرة على مساعدة طفلها بكل سهولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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