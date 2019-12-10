السينما المصرية والعربية تودّع المخرج سمير سيف

نعى نقيب المهن التمثيلية المصري الفنان أشرف ذكي المخرج الكبير سمير سيف الذي توفي مساء يوم أمس عمر يناهز 72 عاما.

وقال أشرف زكي إن المخرج الكبير توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، وبأن موعد التشييع ومكان العزاء لم يحدد بعد.

وأكد زكي على أن رحيل سيف يشكل خسارة كبيرة للدراما والسينما المصرية والعربية.

وسمير سيف مخرج مصري من مواليد 1947، درس الإخراج في المعهد العالي للسينما، وتخرج منه بتقدير امتياز.

وساهم المخرج الراحل في إخراج عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الرائعة التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة أبرزها سوق المتعة، الزمن والكلاب، لهيب الانتقام، الراقصة والسياسي، وابن مو، وغيرها من الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية