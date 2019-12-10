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خبر صادم لمستخدمي تطبيقات أوفيس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إيقاف الدعم لتطبيقات أوفيس على منصة Widows 10 Mobile بدءا من 12 يناير 2021.

وأكدت الشركة الأمريكية على أنها بدأت بإنهاء منصة Widows 10 Mobile حيث ستوقف في 10 ديسمبر الجاري نظام التشغيل بشكل رسمي.

وبموجب هذا الإعلان ستوقف مايكروسوفت دعم تحديث البرمجيات، دفع التصحيح وبرمجيات الحماية لكل من تطبيقات أوفيس، إكسل، باور بوينت، بالإضافة إلى One Note.

كما أكدت الشركة الأمريكية بأن التطبيقات ستستمر في العمل على الأجهزة الحالية، ولكنها لن تكون موجودة في الأجهزة الجديدة.

وطلبت الشركة الأمريكية من مستخدمي تطبيقات أوفيس على منصة Widows 10 Mobile الانتقال لاستخدام التطبيقات على الهواتف المتاحة من المنصات الأخرى من أندرويد أو أي أو إس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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