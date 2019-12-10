واتساب تضيف خدمة التذكير.. إليك طريقة تفعيلها

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتساب وجعله أكثر فعالية، قامت شركة فيسبوك الأميركية، المالكة للتطبيق، بإطلاق خدمة التذكير (WhatsApp Reminders).

ومن خلال هذه الخدمة سيكون المستخدمين قادرين على الاعتماد على تطبيق التراسل الأشهر في العالم كمفكرة تذكرهم بمواعيدهم.

ولتفعيل هذه الخدمة يجب على المستخدم إنشاء رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات حول الموعد الذي يرغب بتذكره، كتحديد تاريخ الموعد وساعته، وإرسالها للروبوت Any.do الموجود في موقع WhatsApp.Any.do.

وأكدت فيسبوك أن المستخدم سيكون قادرا على الاستفادة من هذه الخدمة لمدة أسبوع واحد فقط بشكل مجاني، ومن ثم يجب عليه دفع اشتراك للحصول عليها.

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