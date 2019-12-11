فوائد القرفة 15 فائدة سحرية

فوائد القرفة هي

شجرة صغيرة تنتمي إلى عائلة Lauracea. شجرة القرفة هي أصلية في سريلانكا وتزرع

الآن في العديد من البلدان الاستوائية، بما في ذلك المكسيك. يتم حصاد القرفة من اللحاء الداخلي للأشجار

التى تم تجفيفه وبعد ذلك تتم معالجة القرفة الى عيدان (وتسمى الريشات) وايضا الى

مسحوق ناعم . هناك أربعة أنواع رئيسية من القرفة منها كاسيا وأشهرها السيلان وتعتبر

هى أكثر تكلفة وهو حلوة المذاق لها طعم حاد ورائحة عطرية شهية، بينما كاسيا هى أقل

تكلفة ولونها قاتم وهى المتوفرة بكثرة فى الاسواق.

لحاء القرفة هي واحدة من أقدم وأشهر التوابل في العالم.

يتم استخدامه في المطابخ في جميع أنحاء العالم، وهي الأكثر أهمية وتعتبر من

“التوابل الحلوة.” في الشرق الأوسط، ويتم استخدامه في الدجاج الذيذ وأطباق الضأن.

وهي تستخدم أيضا كمادة منكهة للحبوب، والأطباق القائمة على الخبز، والفواكه في

الولايات المتحدة. بغض النظر عن كونها من التوابل الشعبية، القرفة منذ فترة طويلة

تستخدم أيضا في الطب الآسيوي التقليدي لتحفيز الدورة الدموية والجهاز التنفسي

وكذلك للمساعدة على الهضم. تعد القرفة مصدرا للمنغنيز والحديد والكالسيوم والالياف

وتحتوي على مواد مضادة للاكسدة مثل cinnamaldehyde الذي له خصائص مضادة لتلاصق الصفيحيات وتشكل

الجلطات في البدن.

الفوائد الصحية للقرفة

1. الوقاية من السرطان

من فوائد القرفة أكدت دراسة نشرت من قبل الباحثين في

وزارة الزراعة الأميركية في ولاية ماريلاند وكشفت أن القرفة يقلل من انتشار سرطان

الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية. والقرفة تحتوى على انزيمات التى تلعب

دورا هاما فى تسهيل انقسام الخلايا وايضا هى مصدر جيد جدا من الكالسيوم والألياف،

والتي يمكن ربط أملاح الصفراء وإخراجها من الجسم. من خلال القضاء على الصفراوية،

فإنه يمكن منع تلف خلايا القولون، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون. –

إقرأ 20 طريقة بسيطو لحماية نفسك من السرطان

2. ينظم مستوى السكر في الدم

ومن فوائد

القرفة وقد وجدت الدراسات أن القرفة تحتوي على بعض البوليفينول التي يمكن أن تساعد

الناس مع مرض السكري من النوع 2 من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم. ووجدت

الدراسة التي نشرت في دورية رعاية مرضى السكري في عام 2003 أن الأشخاص المصابين

بداء السكري من النوع 2 الذي تولى 1 بأن 3 أو

6 غرامات من القرفة في شكل حبوب منع الحمل يوميا لمدة 40 أيام في خفض نسبة

السكر في الدم بنسبة 18 إلى 29٪. – إقرأ كيف تحمي نفسك من مرض السكري

3. يقلل الكوليسترول

الكالسيوم والألياف في القرفة يمكن أن تساعد في القضاء

على أملاح الصفراء من الجسم. عندما يتم التخلص من الأملاح الصفراوية، يحس الجسم

على تكسير الكوليسترول لإنتاج الأملاح الصفراوية الجديدة. هذه العملية يمكن أن

تساعد على خفض مستويات الكولسترول العالية. وفقا لدراسة أجريت عام 2003 على 60 شخصا،

المتحصل اليومي من نصف ملعقة صغيرة (1 غرام) من القرفة ليس فقط لخفض مستويات السكر

في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما انها خفضت بشكل ملحوظ LDL (الكولسترول السيئ) والدهون الثلاثية.

4. تحسن وظيفة الادراك

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن رائحة ونكهة القرفة

بمثابة منبه للعقل، وربما تحسين الذاكرة، وايضا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ،

وتجلو البصر.

5. يحسن الدورة الدموية

القرفة تحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين،

وهي معروفة جيدا ب“تجلط الدم” الذي يساعد

في الدورة الدموية وتساعد على منع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب. ومع

ذلك، يجب على الناس مع اضطرابات النزيف أو تناول الأدوية الموصوفة منع تجلط الدم

لا تأخذ القرفة. وايضا فوائد القرفة

6. مضادة لالتهاب المفاصل

ونظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، والقرفة تساعد في

تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل. في دراسة أجريت في جامعة

كوبنهاغن، والمرضى الذين أعطوا نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل

كل صباح قبل الإفطار كان مصدر ارتياح كبير في آلام التهاب المفاصل بعد أسبوع واحد،

ويستطيع المشي بدون ألم في غضون شهر واحد.

7. مضادة للفطريات والبكتيريا

تفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء وهي

فطريات تستفحل في الأمعاء و تنتشر في الجسم كله و ليس فقط في المهبل عند النساء

كما كان يظن و من أسبابها المضادات الحيوية و حبوب منع الحمل و الخمور و عقاقير

الروماتيزم و العقاقير من فئة إنّ إسّ إيه آي دي مثل أدفيل. و العلاج يتضمن تقليل

السكريات و النشويات و الزبادي الطبيعي و اللبن الرائب الطبيعي و الثوم الطازج

مقطعا و الكرنب الطازج و الزعتر بل لقد ثبت أن القرفة تفتك بسلالات الكنديدا

المقاومة للعقاقير الكيماوية.

8. علاج مشاكل الجهاز التنفسى

القرفة تعالج نزلات البرد المعتادة أو الشديدة. خذ ملعقة

واحدة من العسل مع 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أيام. وهذا

ستخلصهم من السعلة المزمنة ونزلات البرد. كما وجدت القرفة لعلاج الانفلونزا،

التهاب الحلق واحتقانه.

9. مساعدة فى الهضم

القرفة هي فعالة جدا لتحسين الهضم. فإنها تساعد على

إزالة الغازات غير المرغوب فيها والأطعمة indigested من الأمعاء. كما أنه يقضي على الحموضة

والإسهال والغثيان الصباحي. وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

10. تخفيف وجع الطمث

مدرة للطمث حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيرا من قبل

النساء خاصة بعد الولادة لإدرار الطمث والمساعدة في تخفيف الآلام والأوجاع

والتقلصات بعد الولادة.

11. علاج وجع الأسنان

القرفة هو علاج مفيد جدا لوجع الأسنان. ببساطة جعل عجينة

باستخدام خمسة ملاعق صغيرة من العسل مع ملعقة من مسحوق القرفة. مع القليل من معجون الأسنان على المنطقة لمدة 2 أو

3 مرات في اليوم حتى يزول الألم.

12. تساعد على تقوية جهاز المناعة

خليط من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن تساعد في تعزيز

جهاز المناعة، والقضاء على التعب وزيادة طول العمر للفرد. ومن المعروف أيضا أن لها

خصائص مضادة للشيخوخة.

13. تزيل رائحة الفم الكريهة

مزيج من العسل ومسحوق القرفة هى أيضا ممتازة لعلاج رائحة

الفم الكريهة. وجدت دراسة حديثة من العلكة بنكهة القرفة أن تقضى على الرائحة

الكريهة فى الفم فهى تقضى على البكتيريا الموجودة باللثة. غرغرة مع خليط من العسل

ومسحوق القرفة ومقدار من المياه تساعد على الحفاظ بنفس منتعش طوال اليوم.

14. علاج للصداع

القرفة مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء

البارد. ضع عجينة رقيقة من مسحوق القرفة ممزوجة مع الماء على الجبين وستزول الآم

الرأس.

15. تقلل من التهابات المسالك البولية

وفقا للدراسة فأن الاشخاص الذين يأكلون القرفة بشكل

منتظم ليست لديهم اى مشاكل فى المسالك البولية.

المصدر – ثقف نفسك

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية