الأسرة الفنية تودّع المخرج المسرحي محسن حلمي

فجع الوسط الفني في مصر اليوم برحيل المخرج محسن حلمي بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت زوجة المخرج الراحل وفاته، وقالت إن تشييعه سيكون في نفس يوم وفاته.

وكان المخرج الراحل قد أصيب في يونيو الماضي بجلطة أثرت على حباله الصوتية وقدرته على البلع مما أجبر الأطباء على وضعه في العناية المركزة في مستشفى القاهرة.

وقدم المخرج الراحل للمسرح المصري العديد من الأعمال الرائعة من أهمها فيما يبدو سرقوا عبده، حلو وكداب، وليلة من ألف ليلة، وعريس بنت السلطان.

الجدير بالذكر أن محسن حلمي نال خلال حياته العديد من الجوائز والتكريمات تقديرا لإنجازاته كان آخرها التكريم الذي حصل عليه من المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية