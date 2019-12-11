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“ديزني” تعيد إحياء فيلم وحيدا في المنزل

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ديزني بلاس عن أسماء أبطال فيلم “وحيدا في المنزل” الذي ستقوم بإعادة إنتاجه مجددا لعرضه عبر منصة ديزني بلاس.

وقالت الشركة الأمريكية إن النجم بوب ديلاني، والنجمة إيلي كامبر، والطفل أرشي ييتس هم من سيلعبون أدوار البطولة في الفيلم الجديد.

وأكدت الشركة المنتجة أن الطفل أرشي سيلعب شخصية مختلفة عن الشخصية التي لعبها كيفن ماكليستر في الفيلم الذي بدأ عرضه في العام 1990.

ولم يعجب هذا الخبر عشاق الفيلم حيث قال بعضهم إن إعادة إحيائه ستؤثر بشكل سلبي على ذكرى الفيلم القديم.

الجدير بالذكر أن فيلم “وحيدا في المنزل” يعد واحدا من أكثر الأفلام في تاريخ السينما تحقيقا للإيرادات، حيث تجاوزت إيراداته في أجزائه الأربعة 476 مليون دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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