فيديو يحبس الأنفاس.. قرش يهاجم غواصين لافتراسهم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يظهر من خلاله هجوم قرش مفترس على قفص الغواصين في محاولة منه لافتراسهم.

ووقعت هذه الحادثة قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ، حيث تفاجأ الغواصون بهجوم قرش أبيض كبير على قفصهم، ومحاولة اختراق القضبان والانقضاض عليهم.

وأدخل هجوم القرش الرعب على الغواصين، ولكن قضبان القفص منعت القرش من الدخول، حيث علق القرش بين القضبان، وتناثر دمه في المحيط، مما جعله يبتعد بعد أن تعرض لإصابات بالغة في فكيه.

وبعد عدة أيام من الحادثة نفق القرش الأبيض متأثرا بالجروح التي أصيب فيها، من جانبهم عبر الغواصون عن شعورهم برعب كبير بعد هجوم القرش الضخم عليهم، وقالوا إن أبواب القفص لم تكن محكمة الإغلاق، وبأن حياتهم كانت في خطر.

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