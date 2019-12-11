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فيديو يحبس الأنفاس.. قرش يهاجم غواصين لافتراسهم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يظهر من خلاله هجوم قرش مفترس على قفص الغواصين في محاولة منه لافتراسهم.

ووقعت هذه الحادثة قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ، حيث تفاجأ الغواصون بهجوم قرش أبيض كبير على قفصهم، ومحاولة اختراق القضبان والانقضاض عليهم.

وأدخل هجوم القرش الرعب على الغواصين، ولكن قضبان القفص منعت القرش من الدخول، حيث علق القرش بين القضبان، وتناثر دمه في المحيط، مما جعله يبتعد بعد أن تعرض لإصابات بالغة في فكيه.

وبعد عدة أيام من الحادثة نفق القرش الأبيض متأثرا بالجروح التي أصيب فيها، من جانبهم عبر الغواصون عن شعورهم برعب كبير بعد هجوم القرش الضخم عليهم، وقالوا إن أبواب القفص لم تكن محكمة الإغلاق، وبأن حياتهم كانت في خطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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