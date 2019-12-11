تفاصيل أغرب حالة ولادة في العالم

عانت البريطانية إيميلي تايلور كثيرا من الإجهاض، حيث أجهضت حملها الأول قبل 10 سنوات، وخلال العامين 2013 و2015 أجهضت 3 مرات.

ودفع هذا الأمر الفتاة البريطانية لمراجعة الأطباء لتحديد أسباب الإجهاض، حيث أجرت تنظيرا للرحم، وكانت النتائج مدهشة، حيث تبين أن إيميلي لها رحمين وعنقي رحم بحجم أصغر من المعتاد.

وبعد أن تلقت بعض العلاجات استطاعت إيميلي أن تحمل بطفلها الأول ريتشي في مايو 2016، الذي ولدته في 11 يناير 2017، وقال الأطباء إن الطفل نما في الرحم الأيمن.

وبعد الولادة بفترة حملت المرأة البريطانية بطفلها الثاني والذي نما في رحمها الأيسر، وولدته في 26 أكتوبر 2018. وبذلك أصبحت إيميلي أول امرأة في العالم تلد طفلين من رحمين مختلفين.

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