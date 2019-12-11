عُشاق الحواسيب يترقبون جهازا بمواصفات رائعة

شهد مؤتمر Redmi K30 قيام شركة Redmi بالكشف عن حاسوب جديدة بمواصفات رائعة أطلقت عليه اسم Redmibook 13.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات الجيل العاشر من إنتلCori i5i7، وكرت شاشة NIVIDIA GeForce Mx 250.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة مقاس 13.3 بوصة بدقة عرض Full HD، وسيبلغ وزن الجهاز 1.23 كغ، في حين ستصل سماكته لـ17.8 سم.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد ببطاريته التي ستأتي بقدرة 40 واط، وستعمل لمدة 11 ساعة متواصلة، بالإضافة لدعمها تقنية الشحن السريع، حيث يمكن للمستخدم شحن البطارية كاملة خلال 70 دقيقة فقط.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بنظام تبريد ومراوح تدعم التهوية وتشتيت الحرارة بنسبة أعلى بـ25% وضوضاء أقل.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق حاسوبها في الأسواق يوم 12 ديسمبر الجاري، وسيصل سعر نسخة Core i5 إلى 681 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر نسخة Core i7 إلى 781 دولارا أمريكيا.

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