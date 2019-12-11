جديد آنكر.. نظام كاميرات مراقبة لاسلكي

كشفت شركة آنكر الصينية عن نظام كاميرات مراقبة لاسلكي أطلقت عليه اسم eufyCam 2C.

وسيتألف نظام المراقبة الجديدة من كاميرتين بدقة 1080 بيكسل Full HD، وسيكون مناسبا للاستخدامات الشاقة نظرا لدعمه فئة الحماية IP67، الأمر الذي يتيح للمستخدم استخدامه في الأماكن المغلفة والمفتوحة، فلن يتأثر نظام المراقبة بعوامل الطقس المختلفة.

وعمدت الشركة الصينية لتصميم نظام المراقبة الجديد بطريقة تجعله قادرا على التمييز بين الإنذارات الحقيقية والكاذبة التي تسببها الطيور، الحيوانات، والأوراق، وتقليل نسبة أخطاء الإنذارات الكاذبة إلى حدود 95 % بالمقارنة مع الأنظمة السابقة التي أطلقتها أنكر.

ويتميز النظام الجديد ببطاريته القادرة على العمل لمدة 180 يوما، ودعمه لنظام الرؤية الليلية، كما سيحتوي على ذاكرة eMMC بسعة 16 غيغا بايت، مع إمكانية الاستفادة من خدمة التخزين السحابي وربطها بالكاميرا.

وأكدت الشركة الصينية على أن نظام كاميرات المراقبة سيدعم نظام المساعد الصوتي غوغل أسيسنت، والمساعد الصوتي لأمازون إليكسا.

يذكر أن آنكر لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح المساعد الصوتي في الأسواق أو سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية