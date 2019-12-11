واتساب يودّع 6 ملايين هاتف قريبا.. هل جهازك منها؟

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إيقاف تطبيق واتساب خلال شهري يناير وفبراير 2020 في الأجهزة التي تمتلك أنظمة تشغيل قديمة.

وقالت الشركة إن التطبيق سيتوقف في 31 ديسمبر في الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز فون، على أن يتوقف في 1 فبراير 2020 في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 2.7.3 وما قبله، والأجهزة التي تعمل بنظام أي أو إس 8 وما قبله.

وأكدت فيسبوك على أن أصحاب هذه الهواتف لن يكونوا قادرين على إنشاء حسابات جديدة على واتساب.

وبررت الشركة الأمريكية قرارها هذا بعدم قدرة هذه الأجهزة على مواكبة المستجدات والتطورات في التطبيق.

وطالبت فيسبوك المستخدمين الذين ستتوقف هواتفهم عن العمل بحفظ نسخة احتياطية من محادثاتهم لضمان عدم ضياعها.

يذكر أن التقارير تؤكد وجود 6 ملايين مستخدم لواتساب على الأجهزة القديمة التي سيتوقف التطبيق من العمل عليها.

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