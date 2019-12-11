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استوديو Production I.G يُعد فيلم أنمي جديد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الأستوديو Production I.G عن الطاقم الذي سيتولى العمل على فلم الأنمي المقتبس من رواية “Shika no O” بالإنجليزية “The Deer King” للكاتب ناهوكو أوهاشي.

وسيتولى المصمم “ماساشي أندو” بنفسه تصميم الشخصيات والإشراف على الرسوم، حيث يعرف “أندو” بتصاميمه لشخصيات فيلمي الأميرة مونونوكي، والمخطوفة مع المخرج “هاياو ميازاكي”.

وتدور أحداث القصة حول “فان”، قائد مجموعة من الجنود المحاربين الذين ذهبوا للتضحية بحياتهم للدفاع عن أرضهم ضد إمبراطورية تحاول ضم الأرض لها، ولكن بدلاً من إن يموت مدافعاً عن وطنه تم أسره واستعباده ورميه في منجم للملح.

يذكر إن الرواية حصلت على أكثر من 1.5 مليون طبعة، كما كشف الأستوديو عن موعد عرض الفيلم في 18 سبتمبر 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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