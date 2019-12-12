زيادة الوزن: تحديك الأكبر في الشتاء

يعتبر الحفاظ على الوزن التحدي الأكبر في فصل الشتاء!

إليك كافة العوامل والأسباب، فإن أدركت ماهيتها ستتمكن من مقاومتها، فلنتعرف عليها

في المقال التالي.

زيادة الوزن: تحديك الأكبر في الشتاء

يعتبر الحفاظ على الوزن شتاءً التحدي الأكبر لمعظم

الأشخاص! وقد يخرج عن سيطرة العديدين، فما أسباب زيادة الوزن شتاء على وجه

التحديد؟ هذا ما سنفسره لكم هنا بالتحديد.

ما الذي يحدث في الشتاء؟

الشتاء هو الفصل المرتبط بالخمول وقلة الحركة، والجلوس

المطول قرب المدفأة ومصادر الدفئ، ويترافق عادة مع التجمعات العائلية والوجبات

الغنية بالسعرات الحرارية كالسحلب والكاكاو والبطاطس المشوية، ومن هنا تبدأ

المشاكل بشكل لا ارادي والتي ستؤدي بطبيعة الحال الى زيادة الوزن.

وتعتبر قلة الحركة وزيادة السعرات المتناولة المعادلة

المثالية لزيادة الوزن، والتي قد يدعمها الاكتئاب الناتج عن تقلبات الطقس، مما

يؤثر على الشهية ويزيد الاقبال على بعض الأنواع خاصة دون غيرها. وتشير بعض الدراسات الى كون جسم الانسان مبرمج

وراثياً الى تخزين السعرات الحرارية على شكل دهون في فصل الشتاء، فهو الفصل الذي

ارتبط ومنذ القدم بنقص توفر الغذاء.

سوف نستعرض هنا بشكل مفصل أسباب زيادة الوزن في الشتاء.

1- قلة النشاط البدني

الطقس البارد عادة لا يشجع على الحركة، مما يعني:

نشاط بدني أقل، وقلة حرق في السعرات الحرارية المتناولة

عادة، والتي أساساً قد تزداد كمياتها خلال فصل الشتاء، وبالتالي فإن ذلك قد يساهم

في زيادة الوزن.

كون أجواء فصل الشتاء تمنع الكثير من النشاطات البدنية

الخارجية كالجري، والسباحة أو حتى ركوب الدراجات، وفي حال كنت من الأشخاص الذين

اعتادوا على ممارسة هذه الأنشطة وعلى مقادير معينة من الغذاء، فمع الشتاء يجب عليك

أن تنتبه الى ما تأكل وتقلل منسوب السعرات الحرارية بما يتماشى مع طاقتك

المستهلكة.

إن قلة الخروج من المنزل ووجود وقت فراغ كبير قد يقود

الى انسان الى تناول الأغذية وزيادة الاقبال عليها دون أن يكون الجوع هو الدافع.

لذا فننصحك بالتوجه الى التسجيل في نادي رياضي أو في

مجموعات تمارس الانشطة البدنية وتلتزم بها في فصل الشتاء، كما في رياضة التزلج،

فهذا قد يجعلك اكثر تشجيعاً وإقبالاً على ممارسة النشاط البدني، وأكثر محافظة على

الوزن.

2- اكتئاب الشتاء

من منا لم يسمع باكتئاب الشتاء من قبل؟! الشتاء هو الفصل

المرتبط عادة باضطرابات المزاج الموسمية، التي يعاني فيها بعض الاشخاص من الاكتئاب

والحزن. وفي إحصائيات صحية حديثة، تبين أن نصف مليون شخص يعانون من الاكتئاب

والحزن في فصل الشتاء، وأعراض مصاحبة له مثل:

التهيج والحزن

العميق.

العميق. الحاجة الى

النوم.

النوم. ضعف القدرة

على التركيز.

على التركيز. التعب الشديد.

ازدياد

الاهتمام بما يجلب السعادة.

وقد وجد أن الاشخاص الذين يعانون من اكتئاب الشتاء هم

عادة من يزيد اقبالهم على استهلاك الكربوهيدرات، مما يساهم في زيادة وزنهم.

ويرجح الباحثون أن قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء

هو الذي يقف فيما وراء الاصابة بهذه المشاعر والاضطرابات، فعدم التعرض لها قد

يرتبط باضطرابات هرمونية، واضطرابات في الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلباً على

المزاج والنوم. المزيد حول: اكتئاب الشتاء .. كيف نتغلب عليه؟

ونصيحتنا في حال كنت تعاني احد هذه الاعراض:

ان تتطلب

الدعم من المختصين في ذلك.

الدعم من المختصين في ذلك. أن تتأكد من

عدم وجود أي مشكلة جسدية أو نفسية.

قد توجد طرق لعلاج الاكتئاب والحزن من خلال العلاج

بالضوء أو التغذية السليمة.

3- زيادة الإقبال على تناول الطعام

ان انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو في فصل الشتاء، قد

تدفع أجسادنا لمحاولة الحفاظ على درجة حرارتها الطبيعية (37 درجة مئوية) من خلال

استهلاك الطاقة الناتجة عن عمليات أيض الدهون، فيقوم الجسم بحرق كميات من الدهون

المخزنة واستغلالها. وهذا أحد الاسباب الرئيسية التي قد تقود الانسان الى زيادة

الاحساس بالجوع في فصل الشتاء، فتجده يتناول الاغذية التي تعوض ما يتم حرقه.

كما وبسبب قلة الطاقة والحرارة في الجسم فقد نجده اكثر

ميلاً لتناول الأغذية السكرية والكربوهيدرات التي تعطي إحساس سريع بالطاقة. فتجد

الاقبال على أنواع خاصة دون غيرها من الأغذية، كالحلويات، والمكسرات والمهلبية

والكاكاو، والشوكولاتة الساخنة.

كما أن الاقبال على الاغذية العالية بالسكر وبالملح قد

يزداد في فصل الشتاء دون غيره، مما قد يقود الى الإصابة بمشكلة احتباس السوائل في

الجسم، والمعاناة من زيادة الوزن الزائد بسببها

ولوقاية نفسك هذه المشاكل، بالطبع ما عليك سوى ادراكها

اولاً لتتجنبها بكامل وعيك، وقد تجد حلول تغذوية سهلة وبسيطة قد تساعدك وتدعمك،

مثل:

الإقبال على تناول الأغذية العالية بالألياف كالحبوب

الكاملة والخضراوات والبقوليات كالعدس.

زيادة الاقبال على تناول المشروبات الساخنة المناسبة

للحفاظ على الوزن كالشاي الأخضر والقرفة وشاي الأعشاب او حتى الشوربات قليلة

الدسم، والتي قد تساعدك في زيادة الاحساس بالشبع.

الالتزام ببرنامج غذائي صحي وبسعرات حرارية مناسبة ومن

دون حرمان. المزيد في: اكلات دايت للشتاء لتفادي كوارث السمنة!

4- التكيف الجيني في فصل الشتاء

تشير العديد من النظريات الى كون الجسم تمت برمجة جيناته

لتتعامل مع فصل الشتاء، لذا لطالما ارتبط منذ القدم بعدم توفر الغذاء، ورجح

الباحثون أن الناس لديهم ميل طبيعي لتناول سعرات حرارية اضافية في الطقس البارد.

ولكن على الرغم من كافة هذه النظريات، تبقى بيدك أنت

المسؤولية والقدرة على التحكم في كافة هذه العوامل، وان تحاول قدر الامكان ضبط

شهيتك بالحلو الصحية المتوفرة والتي يطرحها المختصون. المزيد في: رجيم الشتاء

الصحي بعيدا عن السمنة ونزلات البرد

المصدر: موقع طب ويب

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