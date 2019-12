في خضم الخلاف الدائم بين محبي أجهزة “أيفون” ومفضلي هواتف “أندرويد”، يبرر عشاق “أبل” ولعهم الدائم بهواتفهم بقوة خصائص الأمن لديها وصعوبة اختراقها مقارنة بنظيراتها، لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحا.

فقد كشف تقرير إخباري أن خبراء في أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد قراصنة الإنترنت في التحكم بهاتفك من نوع “أيفون”، وإغلاقه عن بعد. وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن حيلة اختراق “أيفون” تتضمن إغراقه بطلبات مشاركة ترسل إلى أداة “إير دروب”. وتتيح هذه الأداة للمستخدم نقل الملفات عبر الـ”بلوتوث” والـ”واي فاي”، لكنها في الوقت عينه يمكن أن تكون الثغرة الذي ينفذ منها المتسللون. وأشار المهندس كيشان باغيريا إلى أن “إير دروب” تتيح للمتسللين توجيه عدد غير محدود من ملفات “سبام” الخبيثة إلى الهواتف التي تعمل بنظام “آي أو أس” القريبة. وأضاف باغيريا أن مالك الهاتف الذكي لن يتمكن من فعل أي شيء سوى قبول أو رفض الرسائل التي تظهر على شكل فقعات على شاشته بشكل مستمر. وعادة ما تقبل “إير دروب” طلبات نقل الملفات في دائرة نصف قطرها 9 أمتار. وقال مهندس الحاسوب إنه تمكن من ابتكار برنامج يمكنه توجيه كم كبير من هذه الرسائل بشكل تلقائي إلى الهواتف، في نطاق لا يتجاوز عدة أمتار. وأضاف أن هذه الرسائل تتيح للمخترق أن يغلق الهاتف الذي يريد اختراقه، ويستمر ذلك حتى يغادر صاحب الهاتف المخترَق المكان. وقال باغيريا إن الحل بسيط لهذه المعضلة، وهي: الهرب من المكان.

