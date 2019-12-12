واعظ سعودي يرمي فتاة بحذائه ويشتمها

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر أن هذا الشخص (الذي قالت عنه بعض وسائل الإعلام أنه واعظ ديني)، مريض نفسيا، مشيرة إلى أن الرجل “تم توقيفه وإيداعه رهن الأعتقال لاستكمال الإجراءات بحقه”.

وأفادت المصادر كذلك بأن المعني “المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقا، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية”.