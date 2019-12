تعرضت شركة “فيسبوك” لفضيحة جديدة حاولت احتوائها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها، حسبما كشفت تقارير صحفية.وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب “محظور”، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارا، خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الموظف، الذي لم يكشف اسمه، كان يعمل في مكتب “فيسبوك” بولاية تكساس الأميركية، فيما أكدت الشركة صحة التقارير الواردة، وقالت إنه تم فصل الموظف بسبب “قبوله رشوة نقدية من إحدى وكالات التسويق المشبوهة”. وتقول التقارير إن شركة أميركية دفعت للموظف مبلغا يصل إلى 8 آلاف دولار لإعادة تفعيل حساباتها، التي أغلقت في وقت سابق من العام الجاري بسبب “انتهاك سياسة الموقع”.وأوضحت أن الشركة كانت تدفع الأموال لعرض إعلاناتها المشبوهة على الآلاف من الحسابات الشخصية، مما جعل “فيسبوك” يتدخل لحظرها، على اعتبار أن الأمر يتنافى مع قواعد الشركة. وقال متحدث باسم “فيسبوك”: هذا السلوك مرفوض تماما بموجب سياساتنا. الموظف المذكور لم يعد يعمل معنا. وأضاف: نحن مستمرون في التحقيق في المزاعم. وسنتخذ أي إجراء آخر ضروري.

The post فيسبوك.. في قلب فضيحة جديدة.. والشركة تتصرف سريعًا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا