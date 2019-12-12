شركة تكافئ موظفيها بـ10 ملايين دولار

فاجأ إدوارد سانت جونس مدير شركة ST.John Properties للعقارات موظفي الشركة خلال حفل العطلة السنوية الذي أقامته الشركة في 7 ديسمبر الماضي بالإعلان عن مكافأة مالية لجميع العاملين.

وقال الرئيس إن الشركة ستوزع مكافآت مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لجميع موظفي الشركة البالغ عددهم 198 موظفا، وقال الرئيس إن قيمة المكافأة ستعتمد على عدد سنوات عمل الموظف بالشركة.

وأكد الرئيس على أن متوسط المكافآت سيصل إلى 50 ألف دولار، وبأن بعض العاملين سيحصلون على مكافآت بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

وأصيب العاملون بالدهشة بعد سماعهم لهذا الخبر، وقاموا بعناق بعضهم البعض، في حين أجهش البعض الآخر بالبكاء من الفرح.

من جانبه قال إدوارد سانت جونس بأنه قائد القارب لكن العاملين هم من يديرونه، ورأى أن من حقهم مشاركته بالنجاح الذي لم يكن سيصل إليه لولا جهودهم وإخلاصهم.

وجاء إعلان المكافأة بعد تحقيق الشركة لأرباح قدرت ب3.5 مليار دولار من خلال إنشائها ل20 مليون قدم مربعة من المباني.

الجدير بالذكر أن عقارات شركة ST.John Properties تنتشر في عدة مدن وولايات أمريكية أبرزها ماريلاند، فرجينيا، كولورادو، لويزيانا، نيفادا، بنسلفانيا، ويسكونسن، ويوتا.

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