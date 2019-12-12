HDM تطلق هاتفا جديدا بسعر رخيص “لن تصدقه”

كشفت شركة HDM عن فرد جديد ضمن عائلة هواتف Android Go أطلقت عليه اسم Nokia C1.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie إصدار GO.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة FWVGA مقاس 5.45 بوصة ودقة عرض 480*960 بيكسل وأبعاد 18.9، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وفلاش Led، كما ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز 1 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة الداخلية لـ16 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 64 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، مكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ مايكرو، منفذ USB للشحن، كما سيدعم الاتصال بشبكات ثري جي، الواي فاي، والبلوتوث 4.2، بالإضافة إلى GPS.

وستوفر شركة HDM الجهاز الجديد في الأسواق باللونين الأحمر والأسود فقط. الجدير بالذكر أن HDM ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى حوالي 59 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية