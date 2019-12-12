“سناب شات” تستعد لإطلاق ميزة Cameo

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سناب شات وزيادة التفاعل بين المستخدمين قامت شركة سناب شات بالإعلان عن ميزة جديدة أطلقت عليها اسم Cameo.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على إنشاء فيديوهات قصيرة، وإضافة صورته الشخصية على وجوه المجسمات التي توفرها الشركة على طريقة التزييف العميق، ومن ثم إرسالها إلى أصدقائه.

وستقوم سناب شات بإرسال الـ Cameos للأصدقاء على شكل رسالة مصورة تعبر عن حالة المستخدم، ويكون فيها نجم الحفلة.

كما ستتيح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدم لتخصيص الوصف المضاف على الفيديوهات، وإضافة وصف خاص به.

وأكدت سناب شات أنها ستوفر الميزة الجديدة خلال الأسابيع القادمة للأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وأي أو إس، وستتوفر الميزة في البداية بحوالي 150 Cameos.

يذكر أن المستخدم سيجد الميزة الجديدة في شريط ملصقات الدردشة، حيث يكفي أن يلتقط سيلفي ويختار الإطار الذي يرغب بإضافته للصورة الملتقطة.

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