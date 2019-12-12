قصة التوأم الأبيض والأسود تُحيّر العالم.. إليك الحقيقة

تفاجأت النيجيرية ستايسي بإنجاب توأم، الأول اسمه ديفيد ببشرة بيضاء شاحبة وشعر ذهبي، في حين ولد أومرين ببشرة سمراء وشعر أسود مجعد شبيه بشعر والديه وشقيقته ديميلاد البالغة من العمر 4 سنوات.

وبرر الأطباء سبب الاختلاق بين الطفلين بأن ديفيد مصاب بالمهق، حيث أدى غياب الميلانين في جلده إلى افتقار بشرته وشعره للتصبغ.

وقالت الأم إنها تتلقى يوميا العديد من الأسئلة حول طفلها الأبيض، ويتفاجؤون عندما تخبرهم بأنها هي من أنجبت التوأم المختلف.

وأكدت الأم على أن هذا السؤال لا يزعجها أبدا، لأنها تفاجأت وصدمت عندما رأت الطفلين للمرة الأولى.

يذكر أن المهاق حالة نادرة للغاية يعاني منها طفل من بين كل 20 ألف طفل، وحتى الآن لا توجد أي أرقام عن التوائم التي يعاني أحدهما من المهاق.

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