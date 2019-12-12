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بعد عدة بروفات.. رغدة تنسحب من مسرحية هولاكو

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية رغدة عن انسحابها من مسرحية هولاكو التي يقوم بإخراجها جلال الشرقاوي بعد قيامها بعدة بروفات فيها.
وتعد مسرحية هولاكو أول مسرحية شعرية تتحدث عن سقوط الدول العباسية على يد المغول بقيادة هولاكو.
وبررت رغدة سبب الانسحاب من المسرحية بعدم قدرة الدور الجديد على إضافة أي جديد لمسيرتها الفنية، وقالت إنها اكتشفت هذا الأمر بعد أن قامت بعدة بروفات.
وعند سؤالها عن دورها في مسلسل الضاهر قالت رغدة إنها تجسد شخصية أزهار المرأة الجريئة طيبة القلب، وأكدت على أن جمهورها أعجب كثيرا بالدور الجديد.
ومسلسل الضاهر مسلسل شعبي مصري من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد وبطولة رغدة، محمد فؤاد، فريال يوسف، مادلين طبر، إنجي شرف، أحمد منير، وأميرة هاني وغيرهم من نجوم الدراما المصرية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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