جديد شاومي.. دراجة هوائية كهربائية قابلة للطي

كشفت شركة شاومي الصينية عن دراجة هوائية كهربائية قابلة للطي أطلقت عليها اسم Qicycle.

وزودت الشركة الصينية دراجتها الجديدة بعجلات قياس 20 بوصة، وبطارية قوية تتيح للدراجة السير لمسافة 40 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

وستحتوي الدراجة على شاشة موضوعة على المقود تظهر للسائق معلومات مثل السرعة، التعشيقة، كمية التيار الخارج من البطارية، كما تظهر حالة مصباح الدراجة إن كان مضيئا أم لا.

وقالت الشركة الصينية إن مصباح الدراجة الخلفي يعمل كمكابح، فبمجرد أن يقوم السائق بتخفيف السرعة يضيء المصباح.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستقوم بإطلاق الدراجة الهوائية الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

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