للنساء.. المشي مفتاح الصحة وعدو الأمراض

أثبتت دراسة جديدة تم عرضها ضمن أعمال مؤتمر جمعية القلب الأوربية ال23 الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بأن ممارسة النساء لتمارين المشي اليومية والنشاط البدني تحميهن من الإصابة بأمراض القلب، والسرطان وغيرها من المشاكل الصحية.

وشهدت الدراسة مشاركة 4 آلاف امرأة طلب منهن ممارسة التمارين على جهاز المشي والركض، واعتبر الباحثون أن معدل اللياقة الصحي بما يعادل الصعود ل4 طوابق دون أخذ استراحة.

وقام الباحثون بمراقبة النساء المشاركات لمدة 4 سنوات ونصف، وأثبتت الدراسة بأن النساء اللواتي التزمن بالتمارين بشكل يومي كانت دقات قلبهم طبيعية، كما انخفض لديهن معدل الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

من جهة أخرى ارتفع معدل الإصابة بأمراض القلب والسرطان لدى النساء اللواتي لم يلتزمن بهذه التمارين، بالإضافة لعدم انتظام دقات قلوبهن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية