شابة سويدية تُزيح ترامب.. وتفوز بـ”شخصية العام”

بعد قرار مجلة TIME بتسمية الشابة السويدية غريتا ثونبرغ، المدافعة عن قضية التغير المناخي، شخصية العام 2019، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار المجلة، وانتقد الشابة غريتا عبر “تويتر” الذي استخدمه من قبل لمهاجمة الشابة السويدية البالغة من العمر 16 عامًا.

واقترح ترامب أن تذهب ثونبرغ لرؤية “فيلم جيد على الطراز القديم مع صديق ما.”

وردّت ثونبرغ بتحديث سيرتها الذاتية على تويتر وجاء فيها: “مراهقة تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب. وتشاهد حاليا فيلمًا جيدًا على الطراز القديم مع صديق”.

والمعروف أن ترامب حل في المركز الثاني في حفل تكريم شخصية العام، إلى جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، والمُبلّغ المجهول الذي أطلق التحقيق الحالي لعزل ترامب.

وتم اختيار غريتا يوم الخميس كواحدة من أقوى 100 امرأة في Forbes لعام 2019.

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