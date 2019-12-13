الإعلان عن جهاز Xbox للجيل الجديد بإمكانات “مذهلة”

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن اسم وتفاصيل جهازها الجديد من أجهزة Xbox خلال حفل جوائز الألعاب The Game Awards

وسيحمل جهاز الجيل الجديد من مايكروسوفت Xbox Series X اسما رسميا لأجهزة الجيل القادم من Xbox، ومنحت الشركة الجهاز الجديد شكلا مختلفا عن سابقته، وتم تصميمه بشكل مشابه لجهاز الكمبيوتر المنزلي.

وأكد Phil Spencer رئيس Xbox أن الجهاز يمكن وضعه بشكل رأسي وأفقي وأنه سيوفر 4 أضعاف طاقة المعالجة لـ Xbox One X بشكل أكثر هدوءًا وفعالية.

وسيكون الجهاز قادرا على تشغيل الألعاب من الأجيال الثلاثة السابقة عبر ميزة التوافقBackward Compatibility، وتشغيل الألعاب بدقة 4K ومعدل 60 إطارًا في الثانية مع إمكانية وصول المعدل إلى 120 إطارًا إضافة إلى دعم مزايا تتبع الأشعة Ray Tracing ويحتوي الجهاز على NVMe SSD الذي يسرع من أداء الجهاز في أوقات التحميل

وزُود الجهاز بيد تحكم لاسلكية جديدة والتي ستدعم زر المشاركة “Share” لالتقاط الصور ومقاطع اللعب بسهولة، كما تم الإعلان عن جزء جديد من لعبة Hellblade 2 من تطوير استديو Ninja Theory

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز سيطرح في الأسواق تزامنا مع موسم أعياد 2020 كما قامت بنشر العرض التشويقي للجهاز.

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