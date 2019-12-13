ترشيح الشافعي للعب دور بطولة بمسلسل “الاختيار.. البطل أحمد المنسي”

وقع اختيار مخرج مسلسل “الاختيار.. البطل أحمد المنسي” على الفنان المصري نضال الشافعي ليعلب أحد أدوار البطولة في المسلسل.

وعبر المخرج بيتر ميمي عن رغبته بانضمام نضال الشافعي لأسرة المسلسل ليلعب أحد أهم الأدوار إلى جانب بطل المسلسل أمير كرارة.

وعلى الفور قدمت الشركة المنتجة للمسلسل المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم عرضا للنجم المصري، وقامت بإبلاغه بالخطوط الدرامية للدور الذي سيؤديه في العمل.

وطلب نضال الشافعي فرصة لقراءة النص من أجل اتخاذ القرار النهائي بقبول العرض أو رفضه.

والمسلسل المصري “الاختيار .. البطل أحمد المنسي” من تأليف باهر دويدار يتناول قصة الشهيد أحمد المنسي الذي استشهد أثناء صده لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة في سيناء يوم 7 يوليو 2017.

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