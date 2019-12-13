هواوي تستعد لإطلاق هاتف “خارق بـ5 كاميرات”

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد في مطلع العام القادم بمواصفات وُصِفت بالخارقة، وسيأتي بـ5 كاميرات، أطلقت عليه اسم P40 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 990 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة ودقة +FULL HD وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة.

وستأتي الكاميرا الخلفية خماسية وستبلغ دقة الكاميرا الرئيسية فيها 108 ميغا بيكسل وستزود بمستشعر Sony IMX700 أو مستشعر Sony IMX686.

ولم تفصح هواوي عن مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية لجهازها الجديد، ولكنها أكدت على أن الهاتف سيدعم تقنية 5G.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 5500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع، حيث يمكن للمستخدم شحن 70% منها خلال 45 دقيقة من خلال شاحن بقوة 50 واط.

وستكفي البطارية الهاتف للعمل لمدة يومين في حال قام المستخدم باستعماله في تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات والاستماع إلى الأغاني.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات حول موعد إصدار الهاتف في الأسواق أو سعره.

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