سامسونغ تطلق هاتفاً جديداً بكاميرا رباعية

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف ذكي جديد بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Galaxy A71.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730 ونظام تشغيل Android 10 وواجهة من طراز One UI 2.0.

وزودت الشركة الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة وبدقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية.

وستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 12 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد باحتوائه على مستشعر للبصمات تم تركيبه في الشاشة، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، وبطارية بقدرة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

ولترضي أذواق عشاقها ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق الهاتف بألوان الفضي، الأسود، الوردي، والأزرق.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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