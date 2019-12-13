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طفل يتغير جلده يومياً بسبب “حالة مرضية نادرة”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الأطباء عند ولادة الطفل البريطاني ميشيل وينتر بإصابته بمرض جلد السمكة النادر، حيث يتغير جلد الطفل بشكل يومي.

وقال الأطباء لوالدة الطفل بأنه لن يعيش لفترة طويلة لأنه سيكون عرضة للالتهابات نظرا لعدم قدرته على تنظيم فقدان السوائل بجسده والحفاظ على حرارة جسده، وبأنه يحتاج لرعاية خاصة.

ولكن الطفل ميشيل الذي يعيش في مدينة ديربي خالف توقعات الأطباء بفضل العناية الفائقة التي تقدمها له والدته التي تقوم بترطيب جلده كل 4 ساعات، كما تبعده بشكل دائم عن أشعة الشمس لأنها تحرق جلده.

وقالت الأم بأن صور ابنها حظيت بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المارة يُصدَمون عندما يتأكدون من أنه طفل حقيقي وليس دمية.

يذكر أن الأم قامت بإنشاء صفحة على موقع التبرعات الشهير “غو فاند مي” من أجل الحصول على مساعدات تشتري من خلالها حمام الفقاعات النانوية الذي يساهم في تقشير جلد ميشيل دون أن يشعر بأي ألم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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