مايكروسوفت تتخلى عن أحد تطبيقاتها منتصف 2020

فاجأت شركة مايكروسوفت الأمريكية عشاق تطبيق المهام Wunderlist بإعلانها عن إيقاف التطبيق بشكل نهائي في 6 مايو 2020.

وبررت مايكروسوفت سبب الإيقاف برغبتها في التركيز على تطبيق المهام الخاص To-Do.

وقالت الشركة الأمريكية بأن المستخدمين الحاليين سيبقون قادرين على استخدام التطبيق حتى موعد إيقافه، دون أن تتوفر خدمة تسجيل حسابات جديدة عليه.

وستتيح مايكروسوفت بدءا من 6 مايو 2020 الفرصة لمستخدمي التطبيق ليقوموا بمزامنة بياناتهم وتصدير قوائمهم لتطبيق To-Do لفترة محدودة، حيث سيزود التطبيق الجديد بوظيفة جلب المهام من تطبيق Wunderlist، وبعد انتهاء الفترة المحددة لن يكون المستخدمين قادرين على مزامنة بياناتهم أو استخدام تطبيق Wunderlist.

يذكر أن العام 2019 شهد إيقاف مايكروسوفت لعدد كبير من التطبيقات من أجل التركيز على تطبيقات أخرى أكثر فعالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية