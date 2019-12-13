قطة إيطالية تؤخر إقلاع طائرة من مطار بيروت

شهد مطار بيروت الدولي يوم الجمعة الماضي حادثة طريفة، إذ تسببت قطة في تأخير إقلاع الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط والمتجهة من بيروت نحو العاصمة الإيطالية روما لأكثر من ساعة.

وكانت القطة التي ترافق إحدى المواطنات الإيطاليات المسافرات على متن الطائرة قد فرت من قفصها، وتوارت عن الأنظار.

وظلت الطائرة واقفة على المدرج لمدة أكثر من ساعة حتى تمكن عمال المطار من العثور على القطة الهاربة مختبئة في مستودع للإلكترونيات داخل المطار الكبير.

وعلى الفور قام العمال بإعادة القطة لصاحبتها بعد التأكد من صحتها، لتقلع الطائرة نحو وجهتها بعد أن أخرتها القطة لأكثر من ساعة.

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