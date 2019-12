أشهر الفنانين الذين ماتوا أثناء تصوير أعمالهم

يشكل رحيل الفنانين بصورة مفاجئة صدمة لزملائهم وعشاقهم ومحبيهم بشكل عام وللوسط الفني بشكل خاص، حيث تترك الوفاة أثرها بشكل واضح على زملاء الفنان المشاركين معه في العمل.

كما تُوقِعُ وفاة الفنان المفاجئة الشركة المنتجة لأعماله التي ماتزال قيد التنفيذ في حيرة من أمرها، فيصبح من الصعب عليها استبدال الفنان أو إكمال العمل من دونه، ولقد اضطرت العديد من الشركات المنتجة لحذف شخصية الفنان الراحلة أو استبدالها بشخصية أخرى، أو إجراء تعديلات وتغييرات في السيناريو لتتناسب مع الوضع الجديد.

ولقد شهد عالم الفن وفاة مجموعة كبيرة من الفنانين قبل أن يتمو أدوارهم، بعضهم توفي بشكل مباشر على خشبة المسرح، وبعضهم توفي أثناء تصوير الفيلم أو المسلسل أو قبل الانتهاء من استكمال مشاهدهم فيه.

ومن خلال التقرير التالي سوف نتحدث عن مجموعة من الفنانين الذين توفوا قبل أن يكملوا أعمالهم:

1. الفنان رشدي أباظة: توفي الفنان المصري بشكل مفاجئ يوم 27 يوليو 1980 حيث سقط أثناء تصويره لأحد المشاهد أمام الفنان عزت العلايلي، وعلى الفور تم نقله للمستشفى وظل في غيبوبة لمدة يومين قبل أن يفارق الحياة عن عمر يناهز 53 عاما، واضطر مخرج الفيلم أشرف فهمي حينها للاستعانة بالفنان صلاح نظمي لاستكمال الفيلم، حيث كان يظهر ماشيا والكاميرا خلف ظهره، ويكمل المشهد بالصوت فقط دون أن يظهر وجهه.

2. الفنان مصطفى متولي: لفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة بعد انتهائه من أداء دوره في مسرحية بودي جارد يوم 5 أغسطس 2000 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في الكواليس أودت بحياته، وخلفت وفاته صدمة لصديقه عادل إمام ولكادر عمل المسرحية.

ولد مصطفى متولي في 29 أغسطس 1949، ويعد واحدا من أهم وأبرز الفنانين في تاريخ الدراما المصرية والعربية، ومن أبرز أعماله لا تظلموا النساء، جزيرة الشيطان، خلي بالك من زوزو، عش الغراب وغيرها الكثير من الأعمال.

3. الفنان محمود المليجي: توفي الفنان المصري الكبير أثناء أداء مشهد تمثيلي للموت في فيلم أيوب، حيث قال مخرج الفيلم هاني لاشين بأن الممثل الراحل كان يؤدي الدور يوم 6 يونيو 1983، وقال له “الواحد ينام ويصحى، ينام ويصحى ينام ويشخر” وبدأ بالشخير فاعتقد المخرج بأن الممثل غط في النوم، وبدأ الجميع بالضحك نظرا لإتقانه الدور، وحاول الفنانون إيقاظه لكنه لم يستفق فحمله أحدهم إلى زوجته ووضعه في سريره وقال لها بأنه مرهق قليلا، ولكنه لم يستيقظ بعدها ليرحل عن دنيانا عن عمر يناهز 72 عاما.

ويعد الفنان المولود يوم 22 ديسمبر 1910 واحدا من أهم الممثلين في تاريخ الدراما المصرية، وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة أبرزها يوم من عمري، هارب من الزواج، العقلاء الثلاثة، ومجموعة كبيرة من الأعمال.

4. الفنان بوول ووكر: شكلت وفاة الممثل الأمريكي بعد تعرضه لحادث سير يوم 30 نوفمبر 2013 أثناء ذهابه لجمع التبرعات لصالح إعصار هايان الذي ضرب الفلبين صدمة لمنتجي فيلم Fast & Furious فالنجم الراحل يعد واحدا من أبطال الفيلم في أجزائه الـ7، حيث رحل قبل أن ينهي تصوير مشاهده في الجزء الأخير، وبسبب وفاته تم تغيير سيناريو الفيلم.

والفنان الراحل من مواليد 12 سبتمبر 1973 وشارك في مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها الوحش، مبرمج للقتل، السرعة والغضب، رحلة ممتعة، وغيرها من الأفلام.

5. الفنان هيث ليدجر: شكل انتحار الفنان الأسترالي المشهور بدور الجوكر يوم 22 يناير 2008 صدمة كبيرة لعشاقه ولمنتجي فيلم الجوكر، فالفنان توفي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده في الجزء الجديد من الجوكر، وقالت الشرطة بأن وفاته كانت بسبب تناوله جرعة زائدة من الأدوية المخصصة للنوم.

والفنان الراحل من مواليد 4 أبريل 1979 وشارك في حوالي 20 فيلماً أشهرها فيلم الجوكر الذي نال بسببه جائزة الأوسكار.

6. الفنان بروس لي: توفي الفنان الأمريكي الصيني يوم 20 يوليو 1973 بعد إصابته بنزيف في الدماغ.

وسببت وفاته صدمة لمنتجي فيلم لعبة الموت، حيث كان الفنان الراحل يلعب دور البطولة فيه، ويقوم بإخراجه، وتسببت وفاته في إيقاف الفيلم لعدة سنوات، قبل أن يتم إنتاجه بالاستعانة بشبيه بروس لي.

والفنان الراحل من مواليد 27 نوفمبر 1940، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام القتالية أبرزها الرئيس الكبير، طريق التنين، دخول التنين، ولعبة الموت.

7. الأمريكية مارلين مونور: شكلت الوفاة المفاجئة للنجمة الأمريكية يوم 5 أغسطس عام 1962 صدمة كبيرة في هوليود، وتوفيت نجمة هوليود بعد تناولها لعلبة من دواء النيمبوتال، ولم تستطع الشرطة تحديد ما إن كانت النجمة انتحرت أو اغتيلت.

وتعد النجمة المولودة يوم 1 يونيو 1926 واحدة من أشهر النجمات في خمسينيات القرن العشرين، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها شجار على شقراء، شيء لابد منحه، البعض يفضلونها ساخنة، غير الأسوياء، كما نالت مجموعة كبيرة من الجوائز والتكريمات.

8. الفنان عبد الله غيث: دفعت وفاة النجم المصري يوم 13 مارس 1993 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسل ذئاب الجبل الشركة المنتجة لتغيير سيناريو المسلسل بحيث تتناسب مع غياب الفنان عن العمل.

وعبد الله غيث فنان مصري من مواليد 28 يناير 1930، وشارك في مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات ومن أبرز أعماله ديك البرابر، عصر القوة، رابعة العدوية، المال والبنون، ذئاب الجبل وغيرها العديد من الأعمال.

9. الفنان محمود ممدوح السواقة: شكلت وفاة الممثل الأردني أثناء تأديته لمشهد الموت في مسلسل إخوة الدم صدمة كبيرة لكادر العمل وبخاصة الممثل منذر رياحنة، حيث كان النجم الأردني يوصي منذر بأن يدفنه بيديه، وكان منذر يعتقد بأنه يؤدي دوره قبل أن يفاجئ بوفاته.

وقام الفنان منذر رياحنة بتنفيذ وصية الفنان الراحل ودفنه بيديه، وهو في حالة انهيار تام.

10. الفنان فواز الجدوع: تعرض الممثل السوري لأزمة قلبية مفاجئة يوم 23 مارس 2019 أثناء قيامه بأداء دوره في مسلسل دقيقة صمت، وعلى الرغم من قيام كادر العمل بإسعافه فورا، إلا أنه توفي في الطريق بين يدي زملائه.

وفواز الجدوع ممثل سوري من مواليد 1 يناير 1956، وشارك الفنان الراحل في عدد من المسلسلات أبرزها أخوة التراب، خان الحرير2، أبو زيد الهلالي، أيام الغضب، وآخر الفرسان وغيرها من الأعمال.

