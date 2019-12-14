العسل.. فوائد ومعادن وأحماض وعلاجات منزلية تجميلية

يعد العسل واحدا من أكثر الأغذية التي يحبها الناس، ويتميز بطعمه اللذيذ، وله فوائد صحة عدة.

وذكرت مجلة “سولو بارا موجيرس” الإسبانية أن العسل يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كما يشمل العديد من الأحماض الأمينية والفيتامينات، فضلا عن مضادات الأكسدة.

وأشارت المجلة إلى أن لون العسل يختلف باختلاف الزهور الملقحة عن طريق النحل، كما توفر هذه المادة الطبيعية خصائص متنوعة يمكن استخدامها بطرق عديدة. فبغض النظر عن كونه غذاء، يمكن استعمال العسل كعلاجات منزلية للأمراض، وكعلاج وقائي ومكمل في العلاجات التجميلية.

نوم أوردت المجلة أنه يمكن استخدام العسل كمادة محلية، ونوهت بأن تناول كوب من الحليب الساخن مع إضافة ملعقة من العسل من شأنه أن يسهل عملية النوم ويحفز الجسم والدماغ على الاسترخاء.

وإذا ما كنت تريد أن يعمل دماغك بالشكل الصحيح، فينبغي عليك توفير الطاقة اللازمة للقيام بذلك من خلال العسل.

كما أن إدراج العسل في نظامنا الغذائي من شأنه أن يساهم في محاربة الإمساك.

مكافحة حب الشباب ومشاكل الجلد عموما، يعالج العسل حب الشباب على المستوى الميكروبيولوجي، إذ يقلل الرطوبة التي تحتاج إليها الميكروبات، ويساهم في التخلص من معظم الميكروبات التي تساهم في ظهور حب الشباب.

وبينت المجلة أن العسل لديه خصائص مضادة للجراثيم التي تمنع تهيج الجلد بعد الإصابة بالحروق والقرح والجروح، كما يحفز الجهاز المناعي بفضل الخصائص المضادة للجراثيم للعسل، من ناحية أخرى، يمكن استخدام العسل للبشرة الحساسة أو الجافة، ويمكن استخدامه كمرطب للشفاه المتشققة.

المصدر : الجزيرة

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