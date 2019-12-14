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إليسا تعلن شفائها من مرض قاتل

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسعدت الفنانة اللبنانية إليسا عشاقها بعد أن أعلنت خلال حفل أحيته الجمعة على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أصيبت فيه العام الماضي.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين كدينا فؤاد وإيمان العاصي، وقدمت من خلاله النجمة اللبنانية باقة من أغانيها الرائعة.

وبدأت إليسا حفلتها بأغنية يا بلادي التي أهدتها لوطنها لبنان، ومن ثم قامت بغناء وحشتوني، سهرني يا ليل، عيشالك، أجمل إحساس، يا مرايتي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أغانيها الرائعة.

وتفاعل الجمهور الحاضر مع الأغاني التي قدمتها النجمة اللبنانية بشكل كبير، وفي نهاية الحفل قامت إدارة الجامعة بتكريم إليسا تقديرا لمسيرتها الفنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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