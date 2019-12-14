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بريطانية تجري جراحة لـ10 ساعات دون تخدير

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشفت البريطانية نيكول بيتيس التي تعمل كمدربة لياقة إصابتها بورم في الدماغ في يوليو الماضي.

وبعد أن عانت نيكول من أعراض كالشعور بالدوار، والإرهاق الشديد والغثيان، قامت بإجراء فحوصات أكدت إصابتها بورم سرطاني في الدماغ.

وعبرت الشابة البريطانية عن صدمتها بسبب هذا الأمر، نظرا لاعتنائها بصحتها بشكل كبير، ولممارستها تمارين رياضية بانتظام.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة 85% من الورم السرطاني، واستمرت هذه العلمية لمدة 10 ساعات ولم يتم تخدير نيكول فيها.

الجدير بالذكر أن الشابة البريطانية بدأت بمرحلة العلاج الكيميائي للتخلص من الـ15 % من المرض السرطاني ولمنع انتشاره في جسدها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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