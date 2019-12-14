بريطانية تجري جراحة لـ10 ساعات دون تخدير

اكتشفت البريطانية نيكول بيتيس التي تعمل كمدربة لياقة إصابتها بورم في الدماغ في يوليو الماضي.

وبعد أن عانت نيكول من أعراض كالشعور بالدوار، والإرهاق الشديد والغثيان، قامت بإجراء فحوصات أكدت إصابتها بورم سرطاني في الدماغ.

وعبرت الشابة البريطانية عن صدمتها بسبب هذا الأمر، نظرا لاعتنائها بصحتها بشكل كبير، ولممارستها تمارين رياضية بانتظام.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة 85% من الورم السرطاني، واستمرت هذه العلمية لمدة 10 ساعات ولم يتم تخدير نيكول فيها.

الجدير بالذكر أن الشابة البريطانية بدأت بمرحلة العلاج الكيميائي للتخلص من الـ15 % من المرض السرطاني ولمنع انتشاره في جسدها.

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