نوكيا تُنافس آبل وهواوي بسماعة لاسلكية متطورة

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن سماعة حديثة ومتطورة قادرة على منافسة سماعات آبل وهواوي أطلقت عليها اسم Power Earbuds.

وأحاطت نوكيا هيكل السماعة بمقاطع مطاطية بأحجام مختلفة لكي تكون مناسبة لجميع أشكال الآذان، في حين جاء الهيكل الخاص بكل سماعة محميا من الرطوبة والغبار والعرق، وفقا لمعيار IPX7.

وزودت نوكيا السماعة بتقنية البلوتوث 5.0 التي تساعدها على الاتصال ونقل البيانات مع الأجهزة الأخرى بسرعة كبيرة، وتقنية اللمس التي تتيح المجال أمام المستخدم لإيقاف وتشغيل الموسيقى، والرد على المكالمات الواردة.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية تتيح لها العمل لمدة 5 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى وجود محفظة تحتوي على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تشحن البطارية لمدة 30 مرة، وهذا ما يساعد المستخدم على استخدام السماعة لحوالي 150 ساعة متواصلة.

ووفرت الشركة الفنلندية السماعة الجديدة بلونين فقط هما الأسود والرمادي. فيما سيتم إطلاقها في الأسواق بسعر 90 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية