آبل تشتري شركة ناشئة لتطوّر صور آيفون

أكدت مجموعة من التقارير قيام شركة آبل الأمريكية بشراء شركة Spectral Edge البريطانية من أجل تطوير جودة الصور بهواتف آيفون التي تنتجها.

وتقوم تقنية الشركة الناشئة على جمع البيانات التي تحصل عليها من العدسات التقليدية والعدسات بالأشعة تحت الحمراء معا من أجل تقديم أفضل صورة ممكنة.

وأكدت هذه الصفقة رغبة آبل بالتركيز على جانب التصوير في هواتف آيفون، حيث ستضيف تقنية Spectral Edge لهواتفها وتحتاج لعدسة تصوير بالأشعة تحت الحمراء حتى تعمل بشكل صحيح.

وأكدت التقارير أن الشركة الناشئة جمعت 5.3 مليون دولار أمريكي خلال جولة تمويل قامت بها في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن التقارير لم تستطع أن تكشف قيمة الصفقة، ولكنها أكدت أن آبل لم تدفع مبلغا كبيرا مقابل الاستحواذ على هذه الشركة.

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