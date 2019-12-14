لفتة إنسانية من نانسي عجرم لدعم قرى الصعيد الفقيرة

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم الجمعة حملة “الصعيد كامب” بالمشاركة مع مؤسسة راعي مصر من أجل دعم القرى الفقيرة في صعيد مصر.

وتهدف الحملة إلى نشر الفكر التطوعي لدى شباب وشابات الصعيد، من خلال دمجهم في أعمال تطوعية لمساعدة القرى الأكثر فقرا في منطقة الصعيد.

وبدأت النجمة اللبنانية جولتها بتوزيع مجموعة من المساعدات لأهالي منطقة الألج وزرايب 15 مايو.

وعبرت نانسي عجرم عن سعادتها بهذه الجولة، وقالت إنها تقوم بواجبها كفنانة وإنسانة، كما شكرت مؤسسة راعي مصر على دعوتها للمشاركة في هذه الحملة وعلى الجهود التي تبذلها لمحاربة الفقر في منطقة الصعيد.

يذكر أن مؤسسة راعي مصر شريك أساسي في مبادرة حياة كريمة، وساهمت في إعادة بناء وتأهيل مئات المنازل في القرى الصغيرة في منطقة الصعيد، كما دشنت بالتعاون مع وزارة الصحة 8 مستشفيات متنقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية