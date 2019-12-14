كيف حوّل “الوسواس القهري” حياة زوجين إلى جحيم

أصيبت طبيبة الأطفال هناء عواد البالغة من العمر 39 عاما بالوسواس القهري بعد انتقالها من بريطانيا لأميركا.

حيث لاحظ زوجها الطبيب حسان تغيرات عديدة في سلوكها، إذ أصبحت انطوائية، ولا ترغب بالخروج من الشقة.

وأثّر هذا الأمر على وظيفتها وحياتها الزوجية، حيث لم تعد تلمس أي شيء في منزلها حتى زوجها، كما أصبحت تتعب من ممارسة أبسط الأنشطة.

واضطر الزوج حسان للعيش في الفنادق لمدة 6 أشهر لعدم قدرة زوجته على تحمل وجوده في المنزل، وقالت هناء إنها كانت تشعر بتلوث في الشقة في حال تواجد زوجها في داخلها.

وبعد أن انفصلت عن زوجها سافرت هناء من أميركا إلى بريطانيا وبحوزتها هاتفها وجواز سفرها فقط بعد أن تخلصت من كافة ممتلكاتها لتبدأ حياة جديدة.

وعلى الرغم من عودتها إلى بريطانيا إلا أن حالة هناء لم تتحسن، وظلت حبيسة المنزل ولا تقوم بأي نشاط اجتماعي.

من جانبه أكد حسان انتظاره لتحسن صحة هناء حتى يعود إليها ويكمل حياته معها.

الجدير بالذكر أن هناء تخضع منذ عودتها لبريطانيا لعلاج نفسي في إحدى العيادات المتخصصة بعلاج الوسواس القهري.

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