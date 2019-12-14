“منفذ كهربائي ذكي” بمواصفات مميزة

أماطت شركة ConnectSense الأمريكية اللثام عن منفذ ذكي قابل للتثبيت في الجدران، ويتصل بالأجهزة الذكية، والكابلات الكهربائية.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بمستشعرات تساعده على الاتصال بالمساعدات الصوتية كالمساعد الصوتي غوغل أسيسينت، وأمازون إليكسا، بالإضافة إلى متحدث آيفون سيري.

وسيكون بإمكان المستخدمين التحكم بهذا المنفذ من خلال الكابلات الكهربائية الموصولة بالمنفذ أو من خلال التحدث إليه من خلال المساعدات الصوتية.

وستوفر الشركة الأمريكية المنفذ الجديد بفئتي ضخ، حيث ستأتي الفئة الأولى بقوة ضخ 15 أمبير في حين ستأتي الفئة الثانية بقوة ضخ 20 أمبير.

الجدير بالذكر أن شركة ConnectSense ستطلق منفذها الجديد في الأسواق بسعر يتراوح بين 79 و99 دولارا أمريكيا.

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