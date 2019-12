تأخر إقلاع طائرة من مطار بيروت الدولي، الجمعة، كانت في طريقها إلى العاصمة الإيطالية روما، بسبب هروب قطة من قفصها قبيل المغادرة.

وتسبب فرار القطة في تأخر إقلاع طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط 50 دقيقة، الأمر الذي أربك المسافرين والقائمين على الرحلة، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في بيروت. وكانت القطة ترافق مواطنة إيطالية مسافرة على متن خطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية، وقد هربت من قفصها وتوارت عن الأنظار، قرابة ساعة، قبل أن يتم العثور عليها. وبقيت الطائرة رابضة على مدرج المطار بانتظار العثور على القطة التي وجدت مختبئة في مستوع للإلكترونيات داخل مطار بيروت الدولي. وأعاد العاملون في المطار القطة إلى قفصها، ومن ثم واصلت الرحلة طريقها إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد أن طمأن الموظفون صاحبتها عليها

The post تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما.. والسبب «قطة هاربة» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا