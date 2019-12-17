وأضافت “أبوتيكن أومشاو” أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءا من 94 سنتيمترا لدى الرجال، وبدءا من 80 سنتيمترا لدى النساء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.