أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية، أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر، حيث يرتفع معه خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم ، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية. وأضافت “أبوتيكن أومشاو” أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءا من 94 سنتيمترا لدى الرجال، وبدءا من 80 سنتيمترا لدى النساء. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

