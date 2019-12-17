أطلقت شركة غوغل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.
وأوضحت الشركة الأميركية أن اللابتوب Pixelbook Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.
وينبض بداخل اللابتوب Pixelbook Go معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز اللابتوب Pixelbook Go بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 غرام.
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