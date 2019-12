3 ميزات جديدة يقدمها تحديث واتس آب على جميع المستخدمين معرفتها

قدمت منصة الرسائل الأكثر شعبية، والتي يستخدمها ما يزيد عن 1.5 مليار شخص نشط كل شهر، مجموعة من الخدمات الجديدة في تطبيقها على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتلقى مستخدمو “واتس آب” في كل من أندرويد وios، ثلاث ميزات جديدة في الأسبوعين الماضيين، لجعل تجربة استخدام المنصة أكثر متعة وسهولة. وتتمثل الميزات الثلاث التي ينبغي على جميع المستخدمين معرفتها، في: 1- التذكير: أعلنت “واتس آب” عن شراكة مع تطبيق Any.do، وهو تطبيق تذكير شائع، ما يسمح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل منصة المراسلة. ويتطلب تشغيل الميزة ربط التطبيقين معا، ويمكن بعدها إرسال نصوص مثل “ذكرني بشراء الطعام وأنا في طريقي إلى المنزل”، وبذلك يستجيب التطبيق عبر تذكير المستخدم بالفعل في الموعد المطلوب، وفقا لما ذكره موقع “إكسبرس” البريطاني. لكن لسوء الحظ، فإن هذه الخدمة ليست مجانية من “واتس آب” حيث أن تفعيلها يتطلب 5.99 دولار شهريا، ويعتمد تطبيق Any.do الدولار بغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها المستخدم. 2- خدمة انتظار المكالمات (Call waiting): يسمح تحديث “واتس آب”، في كل من أندرويد وios، بإعلام المستخدمين الآن، في حال كان هناك من يحاول الاتصال بهم أثناء إجرائهم مكالمة مع شخص آخر، عبر التطبيق. وتسمح هذه الميزة للمستخدم برفضه للمتصل الثاني أو إنهاء المكالمة الأولى التي هو بصدد إجرائها، وقبول المكالمة الجديدة. ولم يكن “واتس آب” في السابق ينبه المستخدم إذا كان هناك شخص آخر يحاول الاتصال به أثناء إجراء مكالمة أخرى، وبدلا من ذلك، كان عليه إنهاء المكالمة لمعرفة ما إذا كان هناك أي اتصال آخر فاته أثناء المكالمة الأولى. 3- الدعوة لمجموعة الدردشة: يمكن لمستخدمي “واتس آب” تحديد من يمكنهم إضافتهم إلى محادثات المجموعة، الأمر الذي سيجنب المستخدمين إضافتهم إلى المجموعات غير المرغوب فيها وتلقي العديد من الإشعارات منهم. ولتفعيل الميزة، توجه إلى قائمة إعدادات، ثم اضغط على الحساب (Account )، ثم الخصوصية (Privacy )، ثم المجموعات (Groups)، ثم اختيار واحد من الخيارات الثلاثة الموجودة (Everyone، My contacts، My contacts except).

