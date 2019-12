نال مقطع فيديو، نشر على شبكات التواصل، ملايين المشاهدات، يظهر أسدا في لحظات الأنقضاض على رجل يدير له ظهره. ونشر الفيديو أولا، النشاط المدافع عن الحيوانات، السويسري دين شنايدر، على حسابه الرسمي بتطبيق “إنستغرام“، السبت، ونال حتى ظهيرة الاثنين، 2.5 مليون مشاهدة.

ونشرت حسابات أخرى الفيديو، وكان منها حساب “غو جوك” على “تويتر” حاصدا هناك أكثر من 12 مليون مشاهدة.

ويستهل شنايدر حديثه باللغة الإنجليزية، وهو جالس على طرف شجرة :” يعتقد أنني لا استطيع رؤيته (الأسد).. لا تحاول القيام بذلك”. وكان الأسد في هذ الأثناء يسير رويدا رويدا، ثم بدا أنه يتأهب للإنقاض على شنايدر، وفعل ذلك، لكن الأمر انتهى إلى مداعبة خفيفة على وقع ضحكات الشاب السويسري. وعلق كثيرون بأن الفيديو حبس أنفاسهم، فيما ذهب آخرون إلى تشكيك في صحة الفيديو من أساسه. ويظهر من حسابه شنايدر على إنستغرام، الذي يتابعه 3 ملايين مستخدم، أنه يعيش مع الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والأفاعي، لكن يبدو من الصور وكأنها بالنسبة إليه حيوانات أليفة. ويعرّف دين شنايدر (31 عاما) نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شاب كرّس حياته كلها لعالم الحيوانات، متخذا من أفريقيا مسكنا له بعيدا عن سويسرا وبدأ اهتمامه بالحياة البرية عندما كان طفلا، كما يقول، ورغم حماسه لعالم الحيوانات، إلا أنه درس الاقتصاد، وشق طريقه في عالم الأعمال. ولاحقا، ترك عمله وبلاده، وأسس مشروعه الخاص، وهو عبارة عن محمية للحيوانات في جنوب أفريقيا، حيث يعيش هناك.

