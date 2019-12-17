الأحزان تُلازم الوسط الفني المصري

فجع الوسط الفني المصري يوم أمس بوفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 بعد صراع مع المرض.

ونعى عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج الراحل من خلال منشور نشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، أكد فيه استمرار الأحزان في الوسط الفني المصري بوفاة المخرج ياسر زايد نجل المخرج الراحل محسن زايد.

وشيع جثمان المخرج الراحل اليوم الثلاثاء، على أن يقام العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.

وبدأ المخرج ياسر زايد حياته الفنية كمساعد مخرج في عدد كبير من الأفلام، وفي العام 2005 قام بإخراج أول أفلامه والذي حمل اسم علمني الحب، لتتوالى بعدها أفلامه ومسلسلاته ومن أبرز أعماله رجل الغراب وبنت بنوت، ومسلسل الضاهر الذي يعد آخر أعماله.

وساد الوسط الفني المصري خلال الفترة الماضية بعد رحيل عدد كبير من المخرجين والممثلين بشكل مفاجئ.

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