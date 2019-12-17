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أخطاء كارثية تجبر غوغل على وقف إصدار كروم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل الأمريكية إيقاف الإصدار 79 من متصفح غوغل كروم على نظام أندرويد بعد أن ظهرت فيه مجموعة من الأخطاء التي أدت إلى فقدان بيانات المستخدمين.

وقالت الشركة الأمريكية بأن المستخدمين الذين قاموا بتحديث متصفح غوغل كروم للإصدار الجديد عانوا من مشاكل في الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية.

وتسبب التحديث الأخير بحدوث مشاكل على التطبيقات المبنية على أساس برمجيات Apache Cordova وتطبيق تويتر لايت.

وبررت غوغل حدوث هذه المشاكل بسبب نسيان نقل محتويات LocalStorage أو WebSQL إلى الدليل الجديد من المتصفح، وهذا ما جعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

وطلبت غوغل من المشتركين إيقاف التحديث والعودة للإصدار القديم، والانتظار ريثما تقوم بحل مشاكل التحديث الجديد.

يذكر أن غوغل أطلقت التحديث الجديد يوم 10 ديسمبر وأوقفته يوم 14 ديسمبر الجاري، ووصل التحديث إلى حوالي 50% من مستخدمي أندرويد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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