أخطاء كارثية تجبر غوغل على وقف إصدار كروم

أعلنت شركة غوغل الأمريكية إيقاف الإصدار 79 من متصفح غوغل كروم على نظام أندرويد بعد أن ظهرت فيه مجموعة من الأخطاء التي أدت إلى فقدان بيانات المستخدمين.

وقالت الشركة الأمريكية بأن المستخدمين الذين قاموا بتحديث متصفح غوغل كروم للإصدار الجديد عانوا من مشاكل في الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية.

وتسبب التحديث الأخير بحدوث مشاكل على التطبيقات المبنية على أساس برمجيات Apache Cordova وتطبيق تويتر لايت.

وبررت غوغل حدوث هذه المشاكل بسبب نسيان نقل محتويات LocalStorage أو WebSQL إلى الدليل الجديد من المتصفح، وهذا ما جعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

وطلبت غوغل من المشتركين إيقاف التحديث والعودة للإصدار القديم، والانتظار ريثما تقوم بحل مشاكل التحديث الجديد.

يذكر أن غوغل أطلقت التحديث الجديد يوم 10 ديسمبر وأوقفته يوم 14 ديسمبر الجاري، ووصل التحديث إلى حوالي 50% من مستخدمي أندرويد.

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