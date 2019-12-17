شاومي تدخل سوق المنافسة بالمساعدات الذكية

دخلت شركة شاومي الصينية سوق المنافسة في مجال المساعدات الذكية من خلال إطلاقها مساعدا ذكيا بمواصفات مميزة.

ويحتوي المساعد الصوتي الجديد على شاشة مقاس 8 بوصة ودقة عرض 800*1280 بيكسل، ومجموعة من الميكرفونات الحساسة التي تساعد المستخدم على التحكم به عن بعد من خلال الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى 3 مكبرات صوتية تقوم بتوزيع الأصوات بطريقة مثالية.

وزودت الشركة الصينية الشاشة بكاميرا أمامية تساعد المستخدم على القيام بمكالمات فيديو، كما من الممكن استخدام المساعد الصوتي كمنبه وأداة للتذكير، وللاطلاع على النشرة الجوية.

ويتيح الجهاز الجديد الفرصة للمستخدم الرد على الرسائل والمكالمات الواردة على جهازه.

ويتميز مساعد شاومي الجديد بقدرته على الاتصال مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وأي أو إس، والتعرف على الأصوات من مسافات بعيدة، بالإضافة لدعمه لشبكات Bluetooth v5.0، و Wifi 802.11ac.

يذكر أن شاومي ستطلق المساعد الصوتي الجديد في الصين حاليا بسعر يصل إلى 72 دولار أمريكي.

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