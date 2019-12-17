فيديو “الشاب والأسد” يحبس الأنفاس ويحقق ملايين المشاهدات

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد نشره السويسري دين شنايدر على حسابه في إنستغرام ظهر من خلاله جالسا خلف شجرة يراقب أسدا يستعد للانقضاض عليه.

وقال دين إن الأسد يعتقد بأنه لا يراه، وطلب منه عدم القيام بمهاجمته لينقض الأسد عليه وكأنه يريد افتراسه، لينتهي الفيديو بمداعبة دين للأسد وابتعاده عنه.

وحظي الفيديو بـ2.5 مليون مشاهدة على حساب دين في إنستغرام، و12 مليون مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو حبس أنفاسهم وبأنهم شعروا بالخوف والقلق على دين، في حين شكك آخرون بصحة الفيديو من أساسه.

يذكر أن دين شنايدر البالغ من العمر 31 عاما كرس حياته لعالم الحيوانات الذي بدأ يهتم به منذ صغره، فعلى الرغم من حصوله على شهادة الاقتصاد في سويسرا إلا أنه فضل الانتقال لأفريقيا وإنشاء محمية حيوانات صغيرة خاصة به.

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